2019-09-08T05:00:59+03:00
Общество

Гороскоп на 8 сентября от бурятских лам: время изменить прическу

Если давно собирались сходить в парикмахерскую и освежить образ, то нынче - подходящий день, если верить гороскопу на 8 сентября
Любовь АРБАТСКАЯ
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Гороскоп на 8 сентября от бурятских лам: время изменить прическуГороскоп на 8 сентября от бурятских лам: время изменить прическуФото: Павел МАРТИНЧИК
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Верить или не верить в гороскопы? Это, конечно, личное дело каждого. Но быть в курсе, какие дела в этот день получатся на отлично, а какие лучше отложить, все-таки не лишне. Итак, что сулит нам гороскоп на 8 сентября от бурятских лам, или по-другому Хурал?

Нынче 10-й лунный день с элементом Огонь, день Солнца. Так что он особенно благоприятен для тех, кто появился на свет в Год дракона. Жителям Бурятии в этот воскресный день можно выбраться в дацан, попросить совета у ламы в решении жизненных вопросов. Подходящее время, чтобы задуматься или даже провести обряды для богатства и улучшения жизни. Успешно будет все, что касается распространения и приумножения.

А вот принимать твердые, бесповоротные решения нынче не стоит. А еще лучше перенести на другой день дальние поездки - согласно гороскопу на 8 сентября, это может привести к неприятностям и расставаниям с родными.

А вот сходить в парикмахерскую в нынешний выходной - самое то. Стрижка прибавит сил и хорошего самочувствия. Да и настроение поднимется, все-таки новый образ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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