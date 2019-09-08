2019-09-08T08:06:38+03:00
Общество

Явка на выборы в Иркутске и области на 12.00 повысилась на несколько процентов

Явка на выборы в Иркутске и области поднялась до 7,56% и 9,76% соответственно
Любовь АРБАТСКАЯ
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Явка на выборы в Иркутске и области на 12.00 повысилась на несколько процентовЯвка на выборы в Иркутске и области на 12.00 повысилась на несколько процентовФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Итак, выборы в Иркутске и области продолжаются. По данным региональной Избирательной комиссии, общая явка избирателей в Иркутской области на 12 часов повысилась до 9,76%. В областном центре уже отдали свои голоса за кандидатов 7,56% избирателей.

Буквально за пару часов показатели в разных уголках области поднялись заметно. В лидерах по-прежнему северный Катангский район - уже 45,5%. На второй позиции Баяндаевский район - 31,71%, на третьей - Осинский район - 25,18%. Много проголосовавших в Аларском - 24,59%, Боханском - 22,02%, Нукутском районе - 21,97%. Так что юг региона голосует уже довольно активно. Чуть менее 20% отметились на избирательных участках в Тулунском, Эхирит-Булагатском и северном Казачинско-Ленском районе.

Тем временем, менее 5% избирателей пришли на выборы в Тайшетском и Нижнеилимском районах.

Выборы в Иркутске и области 8 сентября проходят спокойно. В основном, сейчас голосуют пожилые люди, пенсионеры. Молодежи на избирательных участках пока не так уж много.

ИСТОЧНИК KP.RU

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