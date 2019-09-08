СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-08T11:13:11+03:00

Явка на выборы в Братске на 15.00 поднялась до 16,82% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Явка на выборы в Братске пока не столь большая, как в некоторых районах Иркутской области

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Явка на выборы в Братске и районе, по данным на 15.00, составила 16,82%. На сайте Избирательной комиссии Иркутской области сообщается, что в целом по региону 8 сентября пришли голосовать 18% избирателей.

По-прежнему самый высокий показатель на севере области, а именно в Катангском районе - 51,97%. Но и юг не отстает, в Баяндаевском районе явка достигла 48,96%. На третье место вдруг вырвался Тулунский район - 42,17%. Среди лидеров - Осинский район 41,17%, а также Аларский - 36,46%.

Наиболее низкая явка в двух территориях - Нижнеилимском и Тайшетском районах - 9,11 и 7,03%.

На избирательных участках в Иркутске, где выбирают депутатов в Думу города, рассказали корреспонденту "Комсомолки", что голосование проходит спокойно, без происшествий. К вечеру ждут большую посещаемость, ведь многие наконец вернутся со своих дачных участков и смогут прийти и поддержать кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU