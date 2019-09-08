2019-09-08T11:13:11+03:00
Общество

Явка на выборы в Братске на 15.00 поднялась до 16,82%

Явка на выборы в Братске пока не столь большая, как в некоторых районах Иркутской области
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Явка на выборы в Братске на 15.00 поднялась до 16,82%Явка на выборы в Братске на 15.00 поднялась до 16,82%Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Явка на выборы в Братске и районе, по данным на 15.00, составила 16,82%. На сайте Избирательной комиссии Иркутской области сообщается, что в целом по региону 8 сентября пришли голосовать 18% избирателей.

По-прежнему самый высокий показатель на севере области, а именно в Катангском районе - 51,97%. Но и юг не отстает, в Баяндаевском районе явка достигла 48,96%. На третье место вдруг вырвался Тулунский район - 42,17%. Среди лидеров - Осинский район 41,17%, а также Аларский - 36,46%.

Наиболее низкая явка в двух территориях - Нижнеилимском и Тайшетском районах - 9,11 и 7,03%.

На избирательных участках в Иркутске, где выбирают депутатов в Думу города, рассказали корреспонденту "Комсомолки", что голосование проходит спокойно, без происшествий. К вечеру ждут большую посещаемость, ведь многие наконец вернутся со своих дачных участков и смогут прийти и поддержать кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выборы в Думу Иркутска 2019: какой процент явки на 18.00
Продавец в Братске, поверив лже-начальнику, перевела деньги на "оборудование" для магазина
Девушка с усами и бородой без вести пропала в Иркутске
Явка на выборы в Иркутске и области на 12.00 повысилась на несколько процентов
"А где мой друг?": грабитель якобы пришел в гости к приятелю, не нашел его и обокрал новых жильцов
Выборы 2019: явка в Иркутской области на 10 часов составила 3,38%
Гороскоп на 8 сентября от бурятских лам: время изменить прическу
«Байкал-Энергия» обыграла шведский «Больнес» и вышла в финал Кубка Губернатора Хабаровского края
Иркутянин отметил продажу квартиры и...лишился денег
В День Академгородка в микрорайоне ученых в Иркутске открыли фонтан
Глазковский мост в Иркутске закроют ночью 14 и 15 сентября
Обманутых клиентов трех турфирм разыскивают в Иркутске
Ушел на пик Черского и не вернулся: на Хамар-Дабане ищут туриста
Три трамвая столкнулись на улице Писарева в Иркутске
«Байкал-Энергия» крупно проиграла «СКА-Нефтянику» в матче Кубка Губернатора Хабаровского края
Поражение и дно турнирной таблицы: футболисты иркутского «Зенита» проиграли «Чите»
Ищут два дня: 11-классница пропала без вести в Иркутске
Чемпионат мира по бенди 2020 в Иркутске: на крыше Ледового дворца «Байкал» установили все арки
Задержали экс-директора фирмы, не достроившей 16-этажный дом по улице Радищева в Иркутске
Сибирячка из мести обвинила бывшую подругу в краже ноутбука и телефона
В Иркутске задержан преступник, который едва не зарезал 16-летнего парня при ограблении
До конца года в Иркутскую область поступит 19 школьных автобусов
Более двухсот семей, оставшихся без жилья из-за наводнения в Иркутской области, получили новые квартиры
35-летний ремонтник украл у клиентки драгоценности и поджег ее дом, чтобы замести следы
Ангарчанин пошел в лес искать заблудившуюся тещу и сам пропал
Инсталеди из Ангарска обманули в интернете с покупкой волос для наращивания
Сергей Сокол проверил в Черемхово ход строительства микрорайона для пострадавших от наводнения