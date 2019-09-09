Израильские художники откроют выставку иллюстраций в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:52 2019-09-09T04:52:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В главном здании Иркутского художественного музея 12 сентября откроется выставка «Увидеть слово» израильских художников Эллы Бышевской и Михаила Яхилевича. В экспозиции будут представлены авторские иллюстрации к новому изданию Торы

- Текст Торы всегда волновал художников, - отмечают в пресс-службе музея. - Однако, иллюстрировать его сложно, так как в Торе почти нет описаний пейзажа, внешности героев, цвета предметов. Казалось бы, художнику не на что «опереться». Однако, глядя на иллюстрации Эллы Бышевской и Михаила Яхилевича мы убеждаемся, что скупой на эпитеты, лаконичный и строгий текст дает удивительный простор для интерпретаций.

Так как иллюстраторы живут в Израиле, то и рисовали они, можно сказать, с натуры. Работать вернисаж будет всего 10 дней, до 22 сентября. Вход на открытие в 16.00 в четверг - свободный. Всех гостей музея также ждет встреча с Яхилевичем и экскурсия от самого автора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выставки в Иркутске в сентябре 2019: между двух миров, ювелирное искусство, пейзажи северной столицы, эксперименталисты из Америки

ИСТОЧНИК KP.RU