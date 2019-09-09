2019-09-09T04:52:28+03:00
Звезды

Израильские художники откроют выставку иллюстраций в Иркутске

Экспозицию разместят в Художественном музее
Мария КНЯЗЕВА
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Израильские художники откроют выставку иллюстраций в Иркутске. Фото: Иркутский художественный музейИзраильские художники откроют выставку иллюстраций в Иркутске. Фото: Иркутский художественный музей
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В главном здании Иркутского художественного музея 12 сентября откроется выставка «Увидеть слово» израильских художников Эллы Бышевской и Михаила Яхилевича. В экспозиции будут представлены авторские иллюстрации к новому изданию Торы

- Текст Торы всегда волновал художников, - отмечают в пресс-службе музея. - Однако, иллюстрировать его сложно, так как в Торе почти нет описаний пейзажа, внешности героев, цвета предметов. Казалось бы, художнику не на что «опереться». Однако, глядя на иллюстрации Эллы Бышевской и Михаила Яхилевича мы убеждаемся, что скупой на эпитеты, лаконичный и строгий текст дает удивительный простор для интерпретаций.

Так как иллюстраторы живут в Израиле, то и рисовали они, можно сказать, с натуры. Работать вернисаж будет всего 10 дней, до 22 сентября. Вход на открытие в 16.00 в четверг - свободный. Всех гостей музея также ждет встреча с Яхилевичем и экскурсия от самого автора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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