2019-09-09T06:13:29+03:00
Общество

В Ангарске мужчина расплатился с долгами по алиментам, чтобы продать квартиру

В общей сложности он не выплатил своему несовершеннолетнему сыну 200 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
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В Ангарске мужчина расплатился с долгами по алиментам, чтобы продать квартируВ Ангарске мужчина расплатился с долгами по алиментам, чтобы продать квартируФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Обычная сделка по продаже квартиры завершилась для жителя Ангарска конфликтом с участием судебных приставов, - сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу УФССП России пор Иркутской области. Он уже пошел было в Росреестр, чтобы зарегистрировать квартиру на нового владельца, но там ему отказали. Выяснилось, что мужчина не может совершать сделки с имуществом, потому что у него, оказывается, есть долги по алиментам.

- Его долг перед несовершеннолетним сыном составил 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Ангарчанин тут же отправился в службу судебных приставов, где ему рассказали, что он не сможет завершить сделку до тех пор, пока не расплатится с долгами. После этого мужчина понял, что выбора у него нет и перевел нужную сумму судебным приставам, после чего смог спокойно продать свою квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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