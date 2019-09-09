СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-09T11:49:00+03:00

Налетчика, ограбившего магазин в перчатках с российским флагом, ищут в Усолье-Сибирском. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Дерзкий налет на один из продуктовых магазинов Усолья-Сибирского произошло в ночь с 6 на 7 сентября. В помещение зашел неизвестный в черной куртке и капюшоне на голове, который наставил пистолет на продавца и потребовал отдать всю выручку из кассы.

Что произошло дальше зафиксировала камера видеонаблюдения. Женщина оказалась не робкого десятка и попыталась выхватить пистолет из рук преступника, на которые тот натянул перчатки в цветах российского флага. Но сделать ей этого не удалось, отстояв свое оружие, налетчик быстро ретировался. Прибывшие через несколько минут на место сотрудники охранного агентства, его уже не застали.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбй», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – преступник разыскивается.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении налетчика, просьба обращаться в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU