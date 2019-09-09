Виктор Басюк из Иркутской области назначен заместителем министра просвещения РФ

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-09T13:55:29+03:00

Изменить размер текста: A A

У министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой новый заместитель. Это Виктор Басюк. С 2014 года он является вице-президентом Российской академии образования, а ранее, с 2009 по 2013 год, был министром образования Иркутской области.

"Назначить Басюка Виктора Стефановича заместителем Министра просвещения Российской Федерации", - говорится в распоряжении, подписанным председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Этот документ размещен на сайте Правительства.

СПРАВКА "КП"

Виктор Басюк родился 22 марта 1970 года в Черемхово. Учился в Иркутском государственном педагогическом университете на учителя биологии и химии с дополнительной специальностью педагог-психолог. Затем получил вторую "вышку" - экономическую.В 2008 году закончил обучение в Российской правовой академии Минюста РФ, специальность "Юриспруденция". Виктор Басюк начинал карьеру в 2002 году с должности замначальника департамента образования по Свердловскому округу Иркутска. С 2009 по 2013 год уже занимал пост министра образования Иркутской области, затем Басюк стал вице-президентов Российской академии образования. Ведет научную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU