Прекращены поиски объявленного в розыск 10-летнего мальчика из Тулуна

СЕГОДНЯ 06:29 2019-09-10T06:29:49+03:00

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Это история со счастливым концом. Но могло быть по-всякому. Полицейские из Тулуна всю ночь прочесывали город в поисках третьеклассника, об исчезновении которого заявила бабушка. Наши его только утром на одной из улиц городка. Живым и здоровым.

-Сообщение об исчезновении 10-летнего мальчика поступило в дежурную часть в минувшую полночь, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - Бабушка заявила, что школьник не вернулся с прогулки, ранее подобным образом внук себя не вел.

Где ребенок? В городе, пострадавшем от разрушительного наводнения, очень много опасных мест. Да и само по себе исчезновение школьника ночью ничего хорошего не сулит. Мальчишку искали все. Ориентировки получили полицейские от экипажей ППС до оперативников, участковых и инспекторов ПДН. Поисковые группы прошли весь жилой массив города и его окраин, проверили все детские площадки и круглосуточные магазины.

Оказалось, мальчишка заигрался до темноты, а в сумерках идти домой побоялся.Видимо, где-то прятался, а утром вышел на улицу. Мальчишке сделано внушение.

ИСТОЧНИК KP.RU