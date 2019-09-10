2019-09-10T07:03:43+03:00
Спорт

ХК Ермак потерпел второе поражение подряд в новом сезоне

Ангарская команда потерпела поражение от хоккейного клуба Номад
Анна ПОПОВА
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ХК Ермак потерпел второе поражение подряд в новом сезоне. Фото: пресс-служба ХК НомадХК Ермак потерпел второе поражение подряд в новом сезоне. Фото: пресс-служба ХК Номад
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Хоккейный клуб Ермак потерпел второе поражение подряд в серии выездных матчей в рамках "ВХЛ-Кубка Шелкового пути", - сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу команды. На этот раз оранжевая дружина встречалась с командой Номад в Нур-Султане. В итоге хозяева, которые, кстати, являются фарм-клубом Барыса из КХЛ, одержали победу со счетом 3:2.

- Счет в матче открыла команда из столицы Казахстана, - сообщили в пресс-службе ХК Ермак. - Это произошло на 34-минуте. А еще через 4 минуты Номад удвоил преимущество. Затем, в третьем игровом отрезке ангарчанам удалось сократить разрыв, но ненадолго: спустя еще 2 минуты хоккеисты из Нур-Султана забросили в ворота гостей еще одну шайбу. Под конец встречи Ермак забил еще раз, но свести счет вничью им так и не удалось.

Напомним, прошлый матч оранжевая дружина провела 6 сентября в Караганде, где встречалась с чемпионом прошлого сезона ВХЛ - командой Сарыарка, и проиграла в серии буллитов со счетом 2:3. Следующая игра ждет ХК Ермак уже завтра, 11 сентября. Ангарская команда сразится с Торпедо из Усть-Каменогорска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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