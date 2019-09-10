СЕГОДНЯ 10:40 2019-09-10T10:40:21+03:00

Учебная эвакуация прошла в школе № 19 в Иркутске. Фото: группа "Инцидент | Иркутск" в соцсетях.

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Жители Иркутска 10 сентября всполошились, увидев, что из школы № 19 эвакуируют детей. По соцсетям в считанные минуты разлетелись фотографии, на которых видно, что ученики толпой стоят на улице, а к зданию школы подъехали пожарные машины.

- Что случилось? - встревоженно спрашивают иркутяне друг друга в интернете.

К счастью, никаких ЧП в образовательном заведении не происходило.

- Это плановая, учебная эвакуация, - рассказали корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Такие всегда проходят в сентябре во всех школах Иркутска. В нескольких учебная эвакуация уже состоялась, в большинстве городских школ ее еще предстоит провести.

Так что иркутянам не стоит напрасно переживать. Такие учения необходимы, чтобы в случае реального пожара все в школах знали, как себя вести - лучше все-таки быть заранее подготовленными.

ИСТОЧНИК KP.RU