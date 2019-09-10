2019-09-10T13:02:58+03:00
Экономика

Час аферисты рассказывали сибирячке о методах обмана по картам и она сказала им пароль

Уловом мошенников стали 100 тысяч рублей
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Час аферисты рассказывали сибирячке о методах обмана по картам и она сказала им пароль.Час аферисты рассказывали сибирячке о методах обмана по картам и она сказала им пароль.Фото: Евгения ГУСЕВА
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- Как уговорили - непонятно!, - так, вероятно, рассказывала дома о том, как фактически сама отдала в руки мошенников 100 тысяч рублей. Представьте подобное в варианте: иду по улице, просят ключ от сейфа, где деньги лежат, я даю. Вероятно? Нет!!!

А вот в разговоре по мобильнику телефонные мошенники так "заболтали" жительницу поселка под Шелеховом, убив час на рассказы о том... как мошенники снимают деньги с карт, что она в конце концов поверила - ее счет под угрозой, звонят действительно специалисты из банка, надо сообщить им пароль, что пришел по смс.

-Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть предельно внимательными при обращении с банковскими картами и никому не сообщать коды доступа к электронному счету, в том числе пришедшие в смс-сообщениях пароли, цифры на обратной стороне пластиковой карты, а также пин-код, - убеждают в ГУ МВД по Иркутской области.

И рассказывают обстоятельства дела, в результате которого счет 40-летней жительницы Шелеховского района похудел на 100 тысяч рублей.Как выяснилось, злоумышленники убедили свою жертву передать конфиденциальную информацию после телефонного разговора, длившегося почти час. И только потом сообщили, что её картой пытаются расплатиться за покупку. Для блокировки лже-банкиры убедили владелицу банковской карты назвать поступившие ей на телефон коды-пароли.

Прекращайте телефонный разговор с любым абонентом в случае, если вам сообщают о блокировке карты либо якобы незаконном списании денежных средств или просят сообщить пин-коды, а также пароли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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