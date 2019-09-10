2019-09-10T16:37:30+03:00
Общество

В Улан-Удэ полиция задержала организаторов несанкционированного митинга

Несогласные с итогами выборов требуют пересмотреть результаты
Анна ПАВЛОВА
Поделиться:
В Улан-Удэ полиция задержала организаторов несанкционированного митинга. Фото: официальный сайт мэрии Улан-Удэ.В Улан-Удэ полиция задержала организаторов несанкционированного митинга. Фото: официальный сайт мэрии Улан-Удэ.
Изменить размер текста:

Акция протеста началась на главной площади столицы Бурятии накануне вечером, когда стали известны итоги выборов. На главной площади города появился избранный глава Улан-Удэ Игорь Шутенков, к которому подошли журналисты.

В это время несогласные с результатами выборов начали стихийный митинг. Их требование – пересмотреть итоги. Митинг длился до ночи и продолжился с утра. Протестующие, их около 50 человек, требуют к себе руководство республики. Полиция предупредила участников несанкционированного митинга об ответственности, а позже депутата Баира Цыренова и активиста Дмитрия Баирова, которых называют организаторами акции, увезли с площади для дачи показаний в полицию. Сейчас на площади остаются люди, - мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Час аферисты рассказывали сибирячке о методах обмана по картам и она сказала им пароль
Учебная эвакуация прошла в школе № 19 в Иркутске
Управляющую компанию из Иркутска оштрафовали за отсутствие ремонта в 11 домах
Первый чемпионат по картохингу пройдет в Иркутской области
В Иркутской области мальчику, пострадавшему от укуса бродячей собаки, выплатят компенсацию
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
Ангарчанин отсудил у магазина электроники 95 тысяч рублей за сломанный телефон
Сэкономила на подарке: в Усолье-Сибирском женщина украла смартфон, чтобы подарить его подруге
ХК Ермак потерпел второе поражение подряд в новом сезоне
Прекращены поиски объявленного в розыск 10-летнего мальчика из Тулуна
В Иркутской области снесли незаконные баннеры вдоль федеральной трассы
Вертолет вылетел на поиски 17-летнего подростка, заблудившегося в лесу в Нижнеудинском районе
Три машины загорелись от удара в Ангарске: скрывшегося виновника ДТП задержали пьяным
Чемпионат России по дзюдо в Назрани: две бронзы завоевали иркутяне
Заморозки 10-12 сентября ожидаются в Иркутской области
Ярмарка вакансий для молодежи пройдет в Иркутске
С двумя золотыми медалями со всероссийских соревнований возвращается велогонщица из Усолья
Байкер разбился насмерть в Шелеховском районе
Виктор Басюк из Иркутской области назначен заместителем министра просвещения РФ
Налетчика, ограбившего магазин в перчатках с российским флагом, ищут в Усолье-Сибирском
За первую неделю сентября в Иркутске и районе в ДТП пострадали 6 детей