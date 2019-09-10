В Улан-Удэ полиция задержала организаторов несанкционированного митинга

СЕГОДНЯ 16:27 2019-09-10T16:37:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Акция протеста началась на главной площади столицы Бурятии накануне вечером, когда стали известны итоги выборов. На главной площади города появился избранный глава Улан-Удэ Игорь Шутенков, к которому подошли журналисты.

В это время несогласные с результатами выборов начали стихийный митинг. Их требование – пересмотреть итоги. Митинг длился до ночи и продолжился с утра. Протестующие, их около 50 человек, требуют к себе руководство республики. Полиция предупредила участников несанкционированного митинга об ответственности, а позже депутата Баира Цыренова и активиста Дмитрия Баирова, которых называют организаторами акции, увезли с площади для дачи показаний в полицию. Сейчас на площади остаются люди, - мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU