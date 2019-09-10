Навигацкая школа появилась в Иркутске

СЕГОДНЯ 18:34 2019-09-10T18:34:27+03:00

Подобное учебное заведение уже готовило в городе матросов для Камчатской экспедиции в 1745 году

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С тех прошло без малого четыре века. И снова в Иркутске открылась Навигацкая школа. На этот раз - для подготовки кадров для Тихоокеанского флота. Идея ее создания принадлежит адмиралу, председателю клуба ветеранов Морской охраны, кандидату экономических наук Иннокентию Налетову. Морской офицер и сам родом из наших мест, поэтому к судьбе талантливых мальчишек неравнодушен. Идею поддержал глава региона.

В школу, которую организовали на базе иркутского техникума речного и автомобильного транспорта. отобрали 50 лучших курсантов. В советские годы выпускники техникума пополняли ряды работников Иркутского судостроительного завода, Ангарского района водных путей и судоходства, в Восточно-Сибирского речного пароходства.

- Я рад, что нам удалось такую школу в Иркутске открыть,- сказал адмирал Налетов. - В Москве «Навигацкая школа» была организована в 1701 году по указу Петра I. Будем дружить и обмениваться опытом. У иркутян уже есть кураторы. Это представители Тихоокеанского Флота и большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников». Ребята будут учиться три года, в программу входят флотские дисциплины. Лучшие выпускники смогут пойти служить на него.

ИСТОЧНИК KP.RU