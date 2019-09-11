2019-09-11T04:24:40+03:00
Спорт

Иркутские легкоатлетки установили рекорд России на первенстве страны по эстафетному бегу

Соревнования среди юниорок прошли в Сочи
Мария КНЯЗЕВА
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А юноши привезут с первенства России по эстафетному бегу серебряные и бронзовые медалиА юноши привезут с первенства России по эстафетному бегу серебряные и бронзовые медалиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первое место, золотые медали и рекорд страны. Таков итог выступления команды легкоатлеток Иркутской области в Сочи на на первенстве России по эстафетному бегу. Юлия Казаринова, Анастасия Доманина, Ирина Гущенец и Ольга Родиошкина показали лучший результат в эстафете 100х200х400х800 метров.

- Новый рекорд, установленный спортсменками Приангарья, составил 3:41,54, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Предыдущий — 3:42,44 - был установлен в сентябре 2016 года командой Московской области, в состав которой входили Екатерина Алексеева, Анастасия Еремеева, Елизавета Валуева, Кристина Хлебникова,

Также команда Приангарья в составе Анны Леляковой, Александры Шереметьевой, Ирины Гущенец и Ольги Родиошкиной стала лучшей в эстафете 4х800 метров. Они также вернутся домой с золотыми медалями

Но, это еще не все медали. Бронзовые награды за эстафету 100х200х300х400 метров получили Юлия Казаринова, Анастасия Доманина, Александра Шереметьева, Ирина Гущенец. Серебро и бронзу привезут домой и юниоры. Вторыми в эстафете 100х200х300х400 метров стали Владислав Скулин, Никита Овсянников, Евгений Дронов и Андрей Бадейников. На третье место пьедестала поднялись Александр Мамбергер, Евгений Дронов, Савелий Хохлов и Сергей Величко. Их результат в эстафете 100х200х400х800 - 3:18,41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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