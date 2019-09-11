2019-09-11T05:03:06+03:00
Общество

Новые правила маркировки заготавливаемой древесины в Иркутской области начнут действовать в 2020 году

В второй половине следующего года маркировать нужно будет и пиломатериалы
Мария КНЯЗЕВА
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Новые правила маркировки заготавливаемой древесины в Иркутской области начнут действовать в 2020 годуНовые правила маркировки заготавливаемой древесины в Иркутской области начнут действовать в 2020 годуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Новые правила лесозаготовки возможно начнут действовать в Иркутской области со следующего года. В первой половине 2020-го планируется отказ от использования идентификационных карт, вместо них будут специальные коды.

- Это позволит маркировать всю заготовленную древесину, в том числе и пиломатериалы, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Маркировка будет проходить при помощи информационных технологий. При сдаче древесины на пункт легальность заготовки будет подтверждаться путем использования данных в системе.

Сейчас новые правила проверяют на эффективность. Если система покажет хорошие результаты, ее внедрят в использование уже в 2020 году. Это позволит следить не только за объемами рубок, но и за передвижениями транспорта с лесоматериалами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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