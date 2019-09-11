Научиться оказывать первую помощь смогут иркутяне 14 сентября

СЕГОДНЯ 05:35 2019-09-11T05:35:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Полезные мастер-классы проведут сотрудники МЧС для иркутян. Во время соревнований по пожарному многоборью, у тех, кто не участвует в турнире, будет возможность побывать в роли пожарного, спасателя, государственного инспектора по маломерным судам или сотрудника медицины катастроф.

- Под руководством профессионалов можно поучаствовать в пожарной эстафете, научиться оказывать первую доврачебную помощь, спасать утопающего из воды, проверить свои знания, участвуя в кейс-викторине, - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

А школьников же в этот день ждут не шуточные соревнования. Участвовать в них будут 115 подростков из городов и сел Приангарья. Напомним, пожарсный кроссфит среди детей пройдет в Иркутске во второй раз. В команде 4 юноши и одна девушка, у каждой группы свой куратор из пожарно-спасательной части.

Конкурсы неизменны и зрелищны: кантование покрышки, поднятие сэндбэга с песком, перенос огнетушителей, скатка пожарного рукава, перетягивание квадроцикла. Однако, стоит отметить, что по весу снаряды для детей, конечно, легче оригинальных.

Начало многоборья 14 сентября в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU