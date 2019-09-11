Законопроекты о налоговых льготах для пострадавших в наводнении вновь рассмотрят депутаты Заксобрания Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:58 2019-09-11T06:58:36+03:00

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Депутаты Заксобрания региона плотно работают над законопроектами о налоговых льготах для пострадавших в наводнении в Иркутской области. Напомним, парламентарии их уже подготовили, согласовали с налоговой службой и получили положительные заключения, в том числе губернатора Приангарья. Однако на сессии в июле законопроекты, которые предполагали льготы по транспортному налогу и налогу на имущество организаций, были сняты с повестки по инициативе фракции КПРФ.

Однако работа продолжается. Об этом заявил на встрече с руководителем Управления Федеральной налоговой службы России по Иркутской области Константином Зайцевым спикер ЗС Сергей Сокол.

- Налоговая служба, электроснабжающие организации уже готовят платежные документы. Сейчас с руководителями этих организаций нами достигнута договоренность о приостановке этого процесса, потому что областной парламент будет возвращаться к рассмотрению снятых законопроектов, - сказал Сергей Сокол. - Во-первых, этого от нас ждут люди, и мы будем стоять на защите их интересов. Во-вторых, никаким указом губернатора региональные налоговые льготы не введешь. В-третьих, так будет восстановлена справедливость по отношению к жителям, пострадавшим от масштабной стихии.

Наталья Дикусарова, председатель комитета по бюджету областного парламента, заметила, в Законодательное Собрание поступили альтернативные проекты законов, но они сужают круг получателей налоговых льгот. Например, ряд организаций, которые занимаются торговлей, производством мебели, аптечной деятельностью, не получат той помощи, которую предлагают им депутаты.

ИСТОЧНИК KP.RU