В соцсетях появилось видео, как медведь съел жителя Бодайбо

СЕГОДНЯ 07:01 2019-09-11T07:01:56+03:00

Подобные слухи распространяются не в первый раз

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Сибиряки обсуждают жуткое видео, которое на днях появилось в группе "Сводка 38" в соцсетях. На кадрах - лужи крови, обрывки одежды, валяющиеся на камнях... Страшно, одним словом. И подпись к видео тоже пугающая: "Медведь съел человека". Дело якобы было в Бодайбо.

Некоторые пользователи интернета взволновались - а что, если это правда? Другие настроены скептически, мол, в соцсетях уже не в первый раз появляются подобные "пугалки" насчет медведя, разорвавшего человека в Бодайбо. Информацию прокомментировали в единой дежурной диспетчерской службе города.

- Таких трагедий в этом году в Бодайбо не было, да и в предыдущие тоже, - рассказали "Комсомолке". - Это видео с нашим городом никак не связано.

Тем не менее, охотникам и грибникам нужно быть осторожнее, потому что встретить косолапого в тайге на севере Иркутской области - вполне реально. Возможно, эти кадры не случайны, и кто-то из сибиряков действительно пострадал от нападения медведя.

ИСТОЧНИК KP.RU