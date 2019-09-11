2019-09-11T07:58:22+03:00
Происшествия

Два мотоциклиста без прав столкнулись под Чуной

В обстоятельствах этого ДТП разбирается госавтоинспекция
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Два мотоциклиста без прав столкнулись под Чуной.Два мотоциклиста без прав столкнулись под Чуной.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Такое сейчас возможно только в глубинке, где по-прежнему много мотоциклов и мотоциклистов. Столкнулись два "железных коня " в поселке Октябрьский под Чуной. Оба водителя получили травмы.

-Прибывшие на место аварии сотрудники полиции установили, что 41-летний местный житель, управляя мотоциклом «Стелс», не справился с управлением и допустил наезд на двигавшийся попутно мотоцикл «RASER RC 250 XZR», - уточняют марки мотоциклов и обстоятельства ДТП в полиции Иркутской области.

Как оказалось, вероятный виновник аварии управлял байком, будучи под хмельком. Кроме этого, у обоих водителей нет прав на управление мотоциклами. Вполне возможно, что это тоже повлияло на обстоятельства ДТП.

Сотрудники полиции привлекли нарушителей к ответственности, составив в отношении них, в общей сложности, 8 административных протоколов. В настоящее время продолжается работа по даче оценки случившемуся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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