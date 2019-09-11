Лягушачьих лапок не будет: зачем зоологи из Иркутска посадили квакушек на сковородку
Итак. Никаких таких кушаний из лягушек. Есть всяческих жаб и им подобных в России вообще не принято. Пусть прыгают в своих болотах. Зачем тогда? На опыты, для тренировок будущих ветеринаров? Опять мимо. При чем тут сковородка?
Реальность оказалась совсем простой. Квакушек, правильно именующихся водоносами, решили порадовать водичкой. Да.
- А для чего вы используете сковородки? У нас сегодня в кухонной посуде, например, принимают ванну амфибии, - объяснила хозяйка иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - А что делать, если во время переезда сложно быстро что-то найти, а купаться нужно срочно? Приходится использовать подручные средства. Лягушки-водоносы не удивились и не обиделись, а быстренько освоили новую тару, уж больно они воду любят.
Та самая сковородка для лягушек.
Ну а мы за лягушек очень рады. Чай, не во Франции живут. Поводов бояться сковородок у них нет.
ИСТОЧНИК KP.RU