2019-09-11T09:18:04+03:00
Дом. Семья

Лягушачьих лапок не будет: зачем зоологи из Иркутска посадили квакушек на сковородку

Французы сибиряков не поймут, но этот кадр действительно не имеет отношения к приготовлению блюд
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Лягушачьих лапок не будет: зачем зоологи из Иркутска посадили квакушек на сковородку.Лягушачьих лапок не будет: зачем зоологи из Иркутска посадили квакушек на сковородку.
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Итак. Никаких таких кушаний из лягушек. Есть всяческих жаб и им подобных в России вообще не принято. Пусть прыгают в своих болотах. Зачем тогда? На опыты, для тренировок будущих ветеринаров? Опять мимо. При чем тут сковородка?

Реальность оказалась совсем простой. Квакушек, правильно именующихся водоносами, решили порадовать водичкой. Да.

- А для чего вы используете сковородки? У нас сегодня в кухонной посуде, например, принимают ванну амфибии, - объяснила хозяйка иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - А что делать, если во время переезда сложно быстро что-то найти, а купаться нужно срочно? Приходится использовать подручные средства. Лягушки-водоносы не удивились и не обиделись, а быстренько освоили новую тару, уж больно они воду любят.

Та самая сковородка для лягушек.

Та самая сковородка для лягушек.

Ну а мы за лягушек очень рады. Чай, не во Франции живут. Поводов бояться сковородок у них нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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