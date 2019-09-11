2019-09-11T10:41:56+03:00
Общество

В Иркутске возродили Навигацкую школу

Ее открыли по инициативе адмирала Иннокентия Налетова
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.
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Навигацкая школа в Иркутске уже была. Ее создали в 1745 году и просуществовала она славных 90 лет. В учебном заведении готовили матросов для Камчатской экспедиции. Адмирал Иннокентий Налетов, председатель клуба ветеранов Морской охраны, детство которого прошло в Приангарье, предложил возродить школу. Предложение поддержал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

- Мы открываем новую страницу в профессиональном образовании Иркутской области, - отметил глава региона на торжественном открытии. - В «Навигацкую школу» отобрали 50 лучших курсантов, которые после обучения смогут проходить службу на флоте.

Школа открыта на базе иркутского техникума речного и автомобильного транспорта. Это единственное образовательное учреждение на всю акваторию Байкала, в котором готовят специалистов для системы речного транспорта В советское время выпускники техникума трудились на Иркутском судостроительном заводе, в Ангарском районе водных путей и судоходства, в Восточно-Сибирском речном пароходстве.

- Я рад, что нам удалось такую школу в Иркутске открыть. В Москве «Навигацкая школа» была организована в 1701 году по указу Петра I, планируем, что будем дружить и обмениваться опытом, - сказал Иннокентий Налетов.- У иркутян уже есть кураторы. Это представители Тихоокеанского Флота и большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников». Ребята будут учиться три года, в программу входят флотские дисциплины. Лучшие выпускники смогут пойти служить на подшефный корабль «Маршал Шапошников».

ИСТОЧНИК KP.RU

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