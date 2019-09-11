Дома, пострадавшие от наводнения в Чунском районе, повторно обследуют до конца сентября

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-11T11:14:35+03:00

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Чунский район – одна из территорий, которая сильно пострадала во время наводнения летом 2019 года. В районе уже выдано более 60 документов на приобретение нового жилья. Оформление свидетельств затягивается из-за разных несоответствий в документах, людям приходится обращаться в суды.

В тоже время продолжается восстановление домов, которые подлежат капремонту. Продолжаются работы и по повторному обследованию домов. Этот процесс завершится до конца сентября. Дело в том, что иногда уже в ранее обследованных помещениях выявляются скрытые повреждения зданий из-за переувлажненности грунта. Об этом сообщил первый замгубернатора - председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. Он ездил в Чунский район, проверил, как идут работы по берегоукреплению, а также встретился с населением.

- Для выполнения капремонтов на объекты уже зашли подрядчики, - сказал Руслан Болотов. - Часть домов люди решили ремонтировать своими силами. По решению губернатора Сергея Левченко они могут получить аванс до 50% на покупку материалов. Например, в поселке Октябрьский сейчас жилье восстанавливают около 140 семей. Это почти половина всего объема ремонтных работ.

Также на встречах с жителями Руслан Болотов напомнил о компенсациях, которые предусмотрены за погибший урожай и подчеркнул, что по решению губернатора пострадавшие будут освобождены от оплаты за электроэнергию на вторую половину 2019 года. Тем, кто уже внес плату за июль и август, расходы возместят.

ИСТОЧНИК KP.RU