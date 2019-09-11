2019-09-11T11:26:26+03:00
Общество

Иркутянин расплатился с долгами, чтобы уехать в командировку в Китай

Он долгое время не платил налоги, и в итоге размер задолженности вырос почти до миллиона
Анна ПОПОВА
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Иркутянин расплатился с долгами, чтобы уехать в командировку в КитайИркутянин расплатился с долгами, чтобы уехать в командировку в КитайФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Очередная поучительная история о том, как важно платить налоги, произошла недавно в Иркутске. В региональный отдел судебных приставов поступила бумага, в которой сообщалось, что некий мужчина долгое время не выплачивал различные пошлины, и в итоге его долг перед государством достиг 784 тысячи рублей.

- Наши сотрудники уведомили мужчину о том, что у него есть такая большая задолженность, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Но он сообщил, что не согласен с размером долга и отказался выплачивать нужную сумму.

Тогда судебные приставы наложили арест на имущество должника: под угрозой продажи на аукционе оказались три железнодорожных тупика и два подъездных пути, которые находятся в Железногорске-Илимском. Также мужчине запретили выезжать за границу. Злостный неплательщик сначала не обращал внимания на эти ограничения, пока ему не понадобилось отправиться в рабочую поездку в Китай. Тогда он понял, что у него нет другого выхода, кроме как расплатиться со всеми долгами. После этого арест на имущество был снят, и мужчина смог спокойно вылететь за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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