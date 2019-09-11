2019-09-11T12:52:05+03:00
Спорт

Арбитр РПЛ Роман Галимов будет работать на домашних матчах иркутского ФК Зенит-М

Игры, которые он будет судить, состоятся 13 и 15 сентября
Анна ПОПОВА
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Арбитр РПЛ Роман Галимов будет работать на домашних матчах иркутского ФК Зенит-МАрбитр РПЛ Роман Галимов будет работать на домашних матчах иркутского ФК Зенит-МФото: Анна ПОПОВА
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Если вы еще ни разу не посещали матчи иркутского ФК Зенит-М, который выступает в Первенстве России по футболу среди ЛФК в третьем дивизионе, то самое время это сделать! Ведь ближайшие матчи нашей "молодежки" будет обслуживать бригада арбитров Российской премьер-лиги во главе с Романом Галимовым.

- Игры, которые будет судить Роман Галимов, состоятся 13 и 15 сентября, - сообщили в пресс-службе ФК Зенит. - В первом матче их соперником станет "молодежка" барнаульского Динамо, а во второй встрече им предстоит сыграть со Строителем из Бийска.

Арбитр РПЛ Роман Галимов родился в 1982 году в городе Улан-Удэ, и вся его жизнь была связана с футболом. Сначала он выступал за местные любительские команды, а в 2006 году переквалифицировался в арбитры. Долгое время он судил матчи 1 и 2 дивизионов, пока в 2016 году не дебютировал в Российской премьер-лиге, в матче Урал - Арсенал. В том же году Роман стал председателем президиума федерации футбола республики Бурятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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