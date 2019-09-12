2019-09-12T04:43:37+03:00
Звезды

Вход в музеи Иркутска будет бесплатным во Всемирный день туризма

Отмечать праздник будем 27 сентября
Мария КНЯЗЕВА
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Вход в музеи Иркутска будет бесплатным во Всемирный день туризмаВход в музеи Иркутска будет бесплатным во Всемирный день туризмаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Всемирный день туризма в Иркутске отмечают уже не первый год свободным входом в музеи и бесплатными экскурсиями. 2019-ый — не исключение. 27 сентября, например, несовершеннолетние смогут зайти свободно в Иркутский художественный музей, Усадьбу Сукачева, Краеведческий музей, пройтись по экспозиции «Тальцов» на Байкальском тракте, заглянуть в Музей декабристов.

- Школьники, студенты и пенсионеры бесплатно в этот день могут посетить Байкальский музей с 13.00 до 17.00, Ботанический сад, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Для школьников 27 сентября свободный день в парке деревянной скульптуры «Лукоморье» в филиале на 49-м км Байкальского тракта. А вот в филиалах Музея истории города Иркутска вход будет свободным для всех.

В 16.00 в 130-м квартале на площади Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского представит аудиогиды по городу. Также пройдут бесплатные пешие экскурсии и поездки на ретро-трамвае, о которых нужно узнавать в Информационно-туристической службе Иркутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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