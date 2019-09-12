2019-09-12T12:25:35+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: многодетным семьям, потерявшим жилье, выплатят по миллиону рублей

Соответствующий указ подписал губернатор Приангарья Сергей Левченко
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.
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Многодетные семьи, пострадавшие в наводнении в Иркутской области, получат дополнительную поддержку. Она коснется тех семей, где воспитывают пять и более детей и кто потерял жилье. Таким выплатят по миллиону рублей. Соответствующий указ подписал губернатор Приангарья Сергей Левченко.

- Чтобы получить выплаты нужно не позднее 30 ноября 2019 года обратиться одному из родителей в соцзащиту по месту жительства, - пояснил министр соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. – Важно, чтобы родитель считался за день до введения режима ЧС 27 июня собственником или нанимателем по договору социального найма утраченного (поврежденного) жилого помещения.

Родителю нужно предоставить заявление и документы, удостоверяющие личность, свидетельства о рождении детей или паспорта, детей, достигших возраста 14 лет. Если нет регистрации по месту жительства на территории муниципалитета, то нужно решение суда об установлении факта проживания.

Важно, что при определении права на предоставлении выплаты не учитываются дети, принятые под опеку (попечительство) или переданные на воспитание в приемную семью.

Заявление можно подать, лично обратившись в соцзащиту, через МФЦ, или подать документы по почте или электронному адресу.

Выплаты предусмотрены из средств областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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