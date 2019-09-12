2019-09-12T13:07:23+03:00
Происшествия

"С вашей карты хотят списать деньги": лже-банкиры обманули пятерых жителей Иркутской области

Доверчивые сибиряки соглашаются "заблокировать карту" и называют аферистам пароли
Любовь АРБАТСКАЯ
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"С вашей карты хотят списать деньги": лже-банкиры обманули пятерых жителей Иркутской области"С вашей карты хотят списать деньги": лже-банкиры обманули пятерых жителей Иркутской областиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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- Здравствуйте! С вашей банковской карты пытаются снять деньги, нужно срочно ее заблокировать, - такие тревожные сообщения поступают жителям Иркутской области регулярно.

Звонящие представляются сотрудниками банков, запугивают сибиряков, а потом спрашивают данные их карточек. Как только узнают пароли и цифры из смс-сообщений, снимают все деньги и отключают телефоны. Увы, такая схема обмана сейчас самая популярная.

- Накануне так украли деньги у двух жительниц Иркутска, жителя Чунского района, двух женщин из Заларинского и Шелеховского районов, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Есть и другие способы обмана, о которых стоит помнить. Например, при покупке и продаже вещей через интернет. Накануне иркутянка хотела продать свадебное платье, а лже-покупатель выведал данные ее карты и украл 7 тысяч рублей.

А 31-летний ангарчанин в то же время лишился 68 тысяч рублей, покупая запчасти. Деньги за них перевел, а товар так и не получил. Продавец "вне зоны действия сети".

Всего за сутки мошенники вытянули у жителей Иркутской области более чем полмиллиона рублей. Полицейские напоминают, что нужно быть осторожнее, проверять информацию, прежде чем переводить деньги неизвестным или называть данные своих банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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