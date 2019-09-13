2019-09-13T04:10:47+03:00
Общество

Заморозки до -6 градусов обещают синоптики в выходные в Иркутской области

Кто не успел собрать урожай, лучше сделать это поскорее
Мария КНЯЗЕВА
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Заморозки до -6 градусов обещают синоптики в выходные в Иркутской областиЗаморозки до -6 градусов обещают синоптики в выходные в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Сибири садоводам и огородникам расслабляться не приходиться. Чтобы добиться богатого урожая нужен опыт. И, конечно, нужно следить за прогнозами от синоптиков. В эти выходные метеорологи предупреждают о заморозках по области до -6 градусов. Так что если вы еще не выкопали картошку, сделать это лучше поскорее.

Так, 14 сентября в Приангарье при прояснении ожидается до -3 градусов, на севере области до -5. В целом в субботу будет облачная с прояснениями погода. Пойдет дождь, местами даже с мокрым снегом. Ветер подует со скоростью 5-10 м/с, возможны порывы 13-18 м/с, днём в северных районах 17-22 м/с. Ночью термометры покажут +1...+6, днем +6...+11, местами всего +2.

- 15 сентября по области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки ночью в виде мокрого снега и снега, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Днём в виде дождя и мокрого снега.

Ветер ночью будет дуть с северо-запада и запада со скоростью 5-10 м/с, ожидаются порывы 13-18 м/с. Днём воздух сменит направление на юго-западное - 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура за окном ночью +3...2, местами до -°, заморозки. Днём воздух прогреется +6...+11, но не везде. Где-то будет +2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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