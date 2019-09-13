2019-09-13T08:18:07+03:00
Авто

Федеральные дороги начали готовить к зиме в Иркутской области

Дорожники готовят противогололедные материалы и технику
Любовь АРБАТСКАЯ
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Федеральные дороги начали готовить к зиме в Иркутской области. Фото: ФКУ "Упрдор Прибайкалье".Федеральные дороги начали готовить к зиме в Иркутской области. Фото: ФКУ "Упрдор Прибайкалье".
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Буквально через пару месяцев наступит зима, и дорожные службы уже готовятся к сезону. Нужно заранее позаботиться о том, чтобы были в достатке противогололедные материалы (песок, соль и смеси), и чтобы дорожно-строительная техника была готова к использованию.

- На трассах Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй» планируется задействовать более 200 машин, - рассказывают в пресс-службе ФКУ "Упрдор Прибайкалье". - Для того, чтобы вовремя устранять все недостатки, которые могут появиться на проезжей части зимой, есть специальные асфальтобетонные смеси. Материалы против гололеда заготовлены уже наполовину.

Зимний режим на дорогах начнется с 15 октября. На самых опасных местах, где есть повороты, крутые спуски, обновили разметку, поставили барьерное ограждение, сигнальные столбики, привели в порядок асфальт. На всякий случай продуманы схемы объезда и временные автостоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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