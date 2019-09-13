50 грибников потерялись в тайге Иркутской области в этом году

СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-13T12:59:08+03:00

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Собирать грибы и ягоды в лесу самим, конечно, большое удовольствие. Только вот не все походы заканчиваются удачно - много сибиряков теряется в тайге. Забрели слишком далеко, потеряли ориентир, и вот уже приходится ждать помощи.

- В этом году в тайге потерялось свыше 50 жителей региона – это самое большое количество пропавших за последние три года, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. - Полицейские занимаются поисками ежедневно. Благодаря активной помощи добровольцев и властей в 9 из 10 случаев грибников находят быстро. Но есть и печальная статистика - 10 человек, заблудившихся в лесу в прошлом и в этом году, пока не отыскались.

Как правило, в тайге теряются сибиряки старше 50 лет, живущие в селах Иркутского, Шелеховского, Братского, Нижнеудинского, Усть-Илимского, Зиминского и Чунского районов. Такие случаи приходятся на август-сентябрь, когда в лесу полно грибов и ягод.

- Почему люди теряются в лесу? Многие слишком уверены, что отлично знают местность, - говорят в ГУ МВД по региону. - К тому же, обычно никто не готов к таким ситуациям. Идут в лес и не берут с собой нужные предметы - нож, спички, фонарик, теплую одежду, не заряжают мобильники.

Если все-таки потеряли дорогу из леса обратно, не паникуйте, не кружите по лесу, а ждите помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU