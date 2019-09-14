В Братске полицейские задержали вора, совершившего серию краж в дачном поселке

СЕГОДНЯ 05:13 2019-09-14T05:13:41+03:00

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Накануне братские полицейские смогли установить личность грабителя, который совершил несколько краж с дачных участков. Заявление о пропаже имущества из домика подал один из владельцев дачи в поселке Зяба. Сотрудники полиции смогли быстро установить личность предполагаемого преступника и задержать его. Им оказался 35-летний житель Братска, который ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

- Выяснилось, что в прошлом году его освободили из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за содержание притона, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - до 2026 года он должен был находиться под надзором полиции и доказать, что исправился, но мужчина не воспользовался шансом начать жизнь законопослушного гражданина.

В ходе расследования оказалось, что братчанин ограбил еще как минимум 10 дачных домиков в поселке Зяба. В основном он выносил оттуда электроинструмент, бензопилы и автошины - все, что можно легко и быстро продать. Также он признался, что причастен еще к двум кражам, которые совершил в Центральном районе Братска. Большую часть награбленного перед продажей он прятал в лесу, чтобы не вызвать подозрений. Еще часть украденных вещей полицейские нашли дома у грабителя. Теперь вору-рецидивисту грозит очередное уголовное наказание по статье "кража".

ИСТОЧНИК KP.RU