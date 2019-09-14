2019-09-14T13:37:13+03:00
Общество

Со счета пенсионерки из Иркутска по ошибке списали 15 тысяч рублей

Долг в таком размере должна была оплатить ее полная тезка
Анна ПОПОВА
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Со счета пенсионерки из Иркутска по ошибке списали 15 тысяч рублейСо счета пенсионерки из Иркутска по ошибке списали 15 тысяч рублейФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Недавно сотрудникам прокуратуры Кировского района города Иркутска пришлось разбираться в весьма необычном деле. К ним обратилась пенсионерка, которая рассказала, что с ее счета кто-то снял 15 тысяч рублей в качестве штрафа за якобы административные правонарушения. Но женщина была уверена, что чиста перед законом и никому ничего не должна.

- В ходе проверки выяснилось, что долг в размере 15 тысяч рублей должна была выплатить полная тезка пенсионерки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Однако других данных, которые помогли бы понять, что это два разных человека, в документах указано не было.

Но избежать выплаты долга в размере 15 тысяч рублей столь необычным способом должнице не удалось. Сотрудники районной прокуратуры разобрались в ситуации и постановили, что пенсионерке нужно вернуть все деньги, которые сняли по ошибке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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