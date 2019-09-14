Ангарский ХК Ермак одержал первую победу в сезоне

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-14T14:19:08+03:00

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Только что в Новокузнецке завершился очередной матч в рамках "ВХЛ Кубка Шелкового пути" между хоккейными клубами Металлург и Ермак. Победу со счетом 3:2 одержала команда из Ангарска. Между прочим, это пока первый триумф оранжевой дружины в этом сезоне. До этого они потерпели три поражения подряд от казахстанских хоккейных клубов Номад, Торпедо и Сарыарка.

- Ермаку удалось открыть счет в матче за две минуты до конца первого периода, - сообщили в пресс-службе ХК Ермак. - Но в самом начале второго игрового отрезка Металлург отыгрался. Однако оранжевая дружина благодаря голу Кирилла Кожевникова смогла вновь выйти вперед. В третьем периоде хозяева вновь смогли сравнять счет, и игра перешла в овертайм. В нем ангарчане наконец-то смогли забросить шайбу в ворота Металлурга, но ее не засчитали.

Удача улыбнулась ХК Ермак уже в серии послематчевых бросков. Ангарские хоккеисты не промахнулись ни разу, тем самым обеспечив своей команде победу. Теперь оранжевая дружина вернется в Ангарск, где их ждет длинная домашняя серия игр. Первая из них состоится уже в следующее воскресенье - 22 сентября. В этот день Ермак сыграет с хоккейным клубом Молот-Прикамье из Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU