Велосипедисты и скейтбордисты помогли поймать преступника, ограбившего женщину в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-15T11:04:21+03:00

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То, как неизвестный преступник, подбежал к 53-летней женщине и сорвав с нее золотую цепочку, бросился наутек, иркутянин Шамсиддин Ширинов заметил, когда проходил по одной из центральных улиц города. Мужчина сразу бросился за грабителем, догнал, но скрутить его не получилось, и тот вырвался.

Тогда неравнодушный иркутянин обратился за помощью к парням, которые катались неподалеку на велосипедах и скейтбордах. Сергей Сыркин, Роман Зангеев, Александр Щеглов и Максим Дашков откликнулись на просьбу и помогли ему догнать злодея и удерживать до приезда полиции.

- Грабителем оказался 36–летний житель Иркутска, который уже пять раз попадался полицейским за кражи и грабежи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – На этот раз возбуждено новое уголовное дело по статье «Грабеж».

Что касается велосипедистов, то на днях они получили грамоты от полицейских. Произошло это прямо на спортивной площадке, где они тренируются каждый день. Кстати, сыщики уже предложили им поступить на службу в МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU