Роспотребнадзор начал прививать от гриппа жителей районов Иркутской области, пострадавших от паводков
Роспотребнадзор Иркутской области начал прививочную кампанию от гриппа среди жителей районов, которые этим летом пострадали от сильнейших паводков. Кроме того, специалисты каждый день проводят с местными жителями беседы по профилактике инфекционных заболеваний.
Кроме того, уже завершился второй этап иммунизации жителей пострадавших от наводнения районов против дизентерии и брюшного тифа. Вспышки заболеваемости в регионе не зафиксировано.
- В пунктах временного размещения наши специалисты проводятся обследования, там берут пробы воды и продуктов, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области. - Всего исследовано 507 проб продуктов и готовых блюд, 563 пробы питьевой воды, 4858 смывов, 260 проб дезинфицирующих средств.
Добавим, что сейчас санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе – стабильная.
ИСТОЧНИК KP.RU