2019-09-15T15:03:20+03:00
Общество

Роспотребнадзор начал прививать от гриппа жителей районов Иркутской области, пострадавших от паводков

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе – стабильная
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Роспотребнадзор начал прививать от гриппа жителей районов Иркутской области, пострадавших от паводковРоспотребнадзор начал прививать от гриппа жителей районов Иркутской области, пострадавших от паводков
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Роспотребнадзор Иркутской области начал прививочную кампанию от гриппа среди жителей районов, которые этим летом пострадали от сильнейших паводков. Кроме того, специалисты каждый день проводят с местными жителями беседы по профилактике инфекционных заболеваний.

Кроме того, уже завершился второй этап иммунизации жителей пострадавших от наводнения районов против дизентерии и брюшного тифа. Вспышки заболеваемости в регионе не зафиксировано.

- В пунктах временного размещения наши специалисты проводятся обследования, там берут пробы воды и продуктов, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области. - Всего исследовано 507 проб продуктов и готовых блюд, 563 пробы питьевой воды, 4858 смывов, 260 проб дезинфицирующих средств.

Добавим, что сейчас санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе – стабильная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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