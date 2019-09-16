2019-09-16T08:14:09+03:00
Происшествия

Поиски 58-летнего скайраннера из Слюдянки Юрия Яковлева завершились трагедией

Горный турист погиб при подъеме на пик Черского
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Поиски 58-летнего скайраннера из Слюдянки Юрия Яковлева завершились трагедией.Поиски 58-летнего скайраннера из Слюдянки Юрия Яковлева завершились трагедией.
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Больше 10 дней туристы ждали добрых вестей о розысках 58-летнего скайраннера из Слюдянки Юрия Владимировича Яковлева. Все надеялись, что опытный горный восходитель, даже если и попал в беду, обязательно вернется домой живым. Стоит его только найти. Ведь 5 сентября, когда он отправился в свой поход, планировал быстро вернуться.

- В общей сложности, мужчину сейчас ищут 24 человека, - сообщили на днях в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Среди них спасатели и полицейские. Девятого сентября в помощь наземным группировкам, вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с 4 спасателями на борту.

Увы, только что сообщили. Юрий Яковлев найден. Он погиб в горах. Как сообщают в ГУ МВД по Иркутской области, погиб он, вероятно, от переохлаждения. В подробностях трагедии еще предстоит разбираться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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