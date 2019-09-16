Жительница Усолья-Сибирского хотела продать участок, но стала жертвой мошенников

СЕГОДНЯ 08:34 2019-09-16T08:34:56+03:00

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Еще одна доверчивая жительница Иркутской области стала жертвой интернет-мошенников. Недавно в одно из отделений полиции города Усолье-Сибирское обратилась 60-летняя женщина, которая написала заявление о пропаже денежных средств. Все началось с того, что пенсионерка разместила объявление о продаже земельного участка на одном из популярных сайтов.

- Вскоре ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась покупательницей и сообщила, что участок ей так понравился, что она готова сразу же внести предоплату в размере 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Женщина так обрадовалась, что смогла быстро продать свою недвижимость, и у нее не было ни тени сомнения в том, что ее могут обмануть. Ее даже не смутило, каким длинным путем лжепокупательница собиралась передать ей деньги. Аферистка рассказала пенсионерке, что сначала ей нужно завести кредитную карту и положить на нее 39 тысяч рублей, а спустя некоторое время вновь прийти в банк и снять с нее деньги - на тот момент там якобы будут лежать те самые 100 тысяч рублей.

Однако все оказалось не так просто - женщина выполнила все инструкции мошенницы, но денег так и не получила. Когда пенсионерка обратилась в банк, то оказалось, что она тем самым, наоборот, перевела 39 тысяч рублей аферистке. Обманутая усольчанка тут же написала заявление в полицию. Сейчас оперативники разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU