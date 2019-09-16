В Иркутской области компания занималась незаконной вырубкой деревьев в защитных лесах

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-16T09:33:20+03:00

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Сотрудники прокуратуры Иркутской области смогли разобраться в деле о незаконной вырубке деревьев в нашем регионе. Они выяснили, что осенью прошлого года одна из местных компаний взяла в аренду участок защитных лесов. Это специальные насаждения, которые призваны защищать территории от воздействия негативных природных факторов, например, сильных ветров. Однако позже выяснилось, что на этом участке проводилась заготовка древесины, что запрещено на этих территориях.

- Наши сотрудники обратились в арбитражный суд с требованием передать эти земли обратно в государственную собственность, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Однако там заготовку древесины признали законной.

Однако в прокуратуре и не думали останавливаться и обратились в вышестоящий арбитражный суд Восточно-Сибирского округа. Там дело отправили на повторное рассмотрение, и после расследования иск удовлетворили. Теперь договор передачи защитных лесов в аренду официально признали незаконным.

ИСТОЧНИК KP.RU