Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП в Иркутской области
В обстоятельствах смертельного ДТП под Нижнеудинском, в котором погибли мотоциклист и его пассажир, разбираются сейчас полицейские.
- Дорожная авария произошла вечером 15 сентября на 1433 км. автодороги Р-255 «Сибирь», - сообщают в ИА "Байкал24" со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области. -Вблизи поворота в сторону села Вершина Нижнеудинского района столкнулись мотоцикл «ИЖ-56» и фура «Мерседес-Бенц Актрос». В результате ДТП 46-летний водитель мотоцикла погиб на месте происшествия, а его 55- летний пассажир от полученных травм скончался в больнице. Водитель большегруза не пострадал.
Сейчас полиция Нижнеудинского района проводит проверку по факту аварии. Их задача - разобраться в обстоятельствах, способствующих ДТП, и выяснить, что стало причиной аварии, которая привела к гибели двух человек. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU