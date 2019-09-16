СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-16T11:04:03+03:00

Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП в Иркутской области. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Шансов на выживание не было: мотоцикл «ИЖ-56» столкнулся с фурой

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В обстоятельствах смертельного ДТП под Нижнеудинском, в котором погибли мотоциклист и его пассажир, разбираются сейчас полицейские.

- Дорожная авария произошла вечером 15 сентября на 1433 км. автодороги Р-255 «Сибирь», - сообщают в ИА "Байкал24" со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области. -Вблизи поворота в сторону села Вершина Нижнеудинского района столкнулись мотоцикл «ИЖ-56» и фура «Мерседес-Бенц Актрос». В результате ДТП 46-летний водитель мотоцикла погиб на месте происшествия, а его 55- летний пассажир от полученных травм скончался в больнице. Водитель большегруза не пострадал.

Сейчас полиция Нижнеудинского района проводит проверку по факту аварии. Их задача - разобраться в обстоятельствах, способствующих ДТП, и выяснить, что стало причиной аварии, которая привела к гибели двух человек. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU