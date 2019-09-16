2019-09-16T10:28:18+03:00
Общество

Отключения электричества в Иркутске: без света остались десятки домов

Аварии на электросетях осенью - не редкость, поскольку горожане включают обогреватели
Любовь АРБАТСКАЯ
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Отключения электричества в Иркутске: без света остались десятки домовОтключения электричества в Иркутске: без света остались десятки домовФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В некоторых домах в Иркутске 16 сентября нет света. Причина - накануне отопительного сезона электросети не выдерживают нагрузки, в квартирах холодно, горожане включают обогреватели. Таких аварий сейчас в городе несколько: на бульваре Рябикова, в Первомайском микрорайоне, на улицах Волжская и Донская, ночью без света был микрорайон Университетский.

- Так, на улице Донская на подстанции перегорели предохранители на нескольких фазах, света нет с 6 утра, - рассказывают в СРО Межрегиональная ассоциация управляющих многоквартирными домами Иркутской области и Республики Бурятия «Содружество ЖКХ». - Аварийных бригад “Южных электрических сетей” не достаточно, чтобы быстро реагировать на все вызовы горожан. Устранять аварии, согласно закону, они могут в течение суток, так что у рабочих еще достаточно времени для поиска неисправностей, ремонта и подключения электричества на этой улице и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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