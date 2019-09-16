Аферист украл более 100 тысяч рублей с банковской карты жителя Зимы

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-16T12:28:23+03:00

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На минувших выходных в Иркутской области произошел очередной случай обмана доверчивого гражданина мошенниками. В отдел полиции в городе Зима обратился 53-летний мужчина, который рассказал, что с его счета незаконно сняли большую сумму денег, сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. Выяснилось, что ранее ему пришло СМС-сообщение, похожее на уведомление от банка. В нем сообщалось, что зарплатная карта мужчины заблокирована, и ему необходимо связаться с сотрудником банка по указанному телефону.

- Когда пострадавший набрал указанный номер, ему ответил незнакомец, который представился сотрудником банка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Он объяснил мужчине, что, чтобы он мог разблокировать карту, ему нужно узнать все защитные коды.

Ничего не подозревавший мужчина сообщил всю необходимую для мошенника информацию, после чего тот перестал выходить на связь. А чуть позже потерпевший понял, что с его банковского счета пропали 175 тысяч рублей. После этого он понял, что попался на удочку мошенников и поспешил в полицию, чтобы написать заявление. В отношении афериста уже завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU