В Иркутске бухгалтера колледжа осудили за похищение более миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-16T12:55:03+03:00

Она присваивала деньги себе, а затем с их помощью выплачивала кредиты

Изменить размер текста: A A

На днях в Иркутске завершился судебный процесс в отношении бухгалтера одного из колледжей города, - сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Ее обвинили в том, что с января 2018 года по июль 2019 года она присваивала себе денежные средства образовательного учреждения.

- Женщина использовала похищенные суммы, чтобы погасить долги за кредиты в нескольких банках, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В общей сложности за полтора года своей незаконной деятельности бухгалтер смогла присвоить себе более 1,4 миллиона рублей. Но в итоге обман вскрылся, и женщина попала на скамью подсудимых. Ее уже приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Также ей предстоит возместить образовательной организации все убытки, которые она нанесла ей за эти полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU