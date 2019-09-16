Автомобилист сбил 16-летнюю девушку на трассе в Иркутском районе

СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-16T13:41:17+03:00

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Трагическое ДТП произошло ночью 15 сентября на Байкальском тракте, - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. Водитель автомобиля "Тойота" выехал из поселка Листвянка и направился в сторону Иркутска. До города оставалось каких-то 10 километров, когда автомобилист случайно сбил 16-летнюю девушку, которая переходила трассу в неположенном месте.

- В результате аварии девушка погибла на месте до прибытия "скорой помощи", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники ГИБДД уже начали расследование этого трагического случая. На данный момент известно, что в момент ДТП водитель автомобиля был трезв. Также он никогда ранее не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сейчас специалисты изучают все подробности этой аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU