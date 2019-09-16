2019-09-16T18:10:28+03:00
Спорт

Иркутский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков завоевал золото и бронзу на первенстве Европы в Финляндии

Наш спортсмен взял медали в весовой категории до 73 кг
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков завоевал золото и бронзу на первенстве Европы в Финляндии. Фото: предоставлено пресс-службой министерства спорта Иркутской области.Иркутский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков завоевал золото и бронзу на первенстве Европы в Финляндии. Фото: предоставлено пресс-службой министерства спорта Иркутской области.
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Сразу с двумя медалями возвращается с первенства Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года, иркутский спортсмен Махмадбек Махмадбеков. В Финляндии, где и проходили эти престижные соревнования Махмадбек завоевал золото и бронзу в весовой категории до 73 килограммов.

- В индивидуальном турнире Махмадбек Махмадбеков победил соперников из Франции, Германии, Италии, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - В полуфинале наш дзюдоист уступил будущему победителю первенства Европы, спортсмену из Молдовы Виктору Степу. А вот в схватке за бронзу Махмадбек оказался сильнее белоруса Егора Трухана.

Но и это еще не все. В составе сборной России Махмадбек Махмадбеков завоевал золотую медаль в командных соревнованиях первенства Европы. Напомним, что в коллекции Махмадбека уже есть победа в Кубке Европы в Испании. В Иркутске дзюдоист тренируется под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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