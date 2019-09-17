СЕГОДНЯ 06:09 2019-09-17T06:13:20+03:00

Взял машину у жены и устроил гонки с полицейскими: пьяный лихач задержан в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Водителя «Хонды Цивик» для проверки документов инспекторы ГИБДД пытались остановить в ночь на 17 сентября, на улице Сергеева. Однако тот, наоборот нажал на педаль газа и попытался скрыться. Полицейские бросились за ним в погоню и по громкоговорителю потребовали его остановиться. Но тормозить лихач не собирался, рискуя протаранить другой автомобиль, он выезжая на встречную полосу, проехал через Глазковский мост, и выехав на улицу Горького наехал на дорожные столбики одного из торговых центров, после чего и был задержан.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- Нарушителем оказался 21-летний житель Иркутска, у которого даже не было водительских прав, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В итоге, на него составили сразу 8 административных протоколов – как за отсутствие прав и полиса ОСАГО, так и за неподчинение полицейским и повреждение имущества города.

Ближайшие 10 дней горе-гонщик, который как выяснилось, взял покататься машину у жены, проведет под арестом в специальном приемнике. После этого его ждет новое заседание суда, на котором ему предстоит ответить за оставление места ДТП.

Полицейские еще раз напоминают иркутским автомобилистам, что садиться за руль пьяными опасно для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU