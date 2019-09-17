Иркутянин задолжал четырем детям алименты на 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 06:51 2019-09-17T06:51:19+03:00

Деньги должник вернул после того, как на него завели уголовное дело

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После развода с женой, житель Иркутска по решению суда каждый месяц обязан был выплачивать бывшей супруге 135 тысяч рублей на содержание их четырех детей: двух сыновей и двух дочерей. Но, последние два года, мужчина платил деньги лишь частично, и так накопил долг в 3 миллиона рублей.

Женщина обратилась в суд, и бывшему мужу назначили 30 часов обязательных работ по статье «Неуплата средств на содержания детей или нетрудоспособных родителей». Наказание он отбыл, работая курьером. Но даже после этого, нерадивый отец не торопился выплачивать всю сумму.

- Тогда на него было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Только после этого, должник погасил алиментный долг в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU