2019-09-17T06:51:19+03:00
Общество

Иркутянин задолжал четырем детям алименты на 3 миллиона рублей

Деньги должник вернул после того, как на него завели уголовное дело
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Иркутянин задолжал четырем детям алименты на 3 миллиона рублейИркутянин задолжал четырем детям алименты на 3 миллиона рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

После развода с женой, житель Иркутска по решению суда каждый месяц обязан был выплачивать бывшей супруге 135 тысяч рублей на содержание их четырех детей: двух сыновей и двух дочерей. Но, последние два года, мужчина платил деньги лишь частично, и так накопил долг в 3 миллиона рублей.

Женщина обратилась в суд, и бывшему мужу назначили 30 часов обязательных работ по статье «Неуплата средств на содержания детей или нетрудоспособных родителей». Наказание он отбыл, работая курьером. Но даже после этого, нерадивый отец не торопился выплачивать всю сумму.

- Тогда на него было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Только после этого, должник погасил алиментный долг в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парень с девушкой погибли в крупном ДТП на трассе «Байкал»
«Ростелеком» в Иркутской области предоставил технические ресурсы для проведения прямой линии с Минздравом России
Стая агрессивных собак чуть насмерть не загрызла грибников в Бурятии
Поддержка молодых ученых
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь принял участие в Первом форуме по зеленой инженерии
Взял машину у жены и устроил гонки с полицейскими: пьяный лихач задержан в Иркутске
Нужны свидетели: очевидцев смертельного ДТП ищут в Усолье-Сибирском
Взрыв газа в Ангарске: 45 соседей временно расселят в муниципальные квартиры и комнаты
Выставка комнатных растений откроется в Иркутске
Иркутский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков завоевал золото и бронзу на первенстве Европы в Финляндии
Автомобилист сбил 16-летнюю девушку на трассе в Иркутском районе
Приангарье примет активное участие в мероприятиях Года межрегиональных обменов между Россией и Японией
В Иркутске бухгалтера колледжа осудили за похищение более миллиона рублей
Аферист украл более 100 тысяч рублей с банковской карты жителя Зимы
Отключения электричества в Иркутске: без света остались десятки домов
Жители пострадавших от наводнения районов Иркутской области пишут заявления на повторные обследования домов
Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП в Иркутской области
В Иркутской области компания занималась незаконной вырубкой деревьев в защитных лесах
Жительница Усолья-Сибирского хотела продать участок, но стала жертвой мошенников
Поиски 58-летнего скайраннера из Слюдянки Юрия Яковлева завершились трагедией