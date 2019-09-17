2019-09-17T06:52:20+03:00
Происшествия

Стая агрессивных собак чуть насмерть не загрызла грибников в Бурятии

Раны после укусов бродячих собак долго не заживают
Любовь АРБАТСКАЯ
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Стая агрессивных собак чуть насмерть не загрызла грибников в Бурятии. Фото: Аноним 03.Стая агрессивных собак чуть насмерть не загрызла грибников в Бурятии. Фото: Аноним 03.
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Жители Улан-Удэ - муж и жена - пошли в тайгу по грибы. Далеко не уходили, завернули в лесок возле дацана, прошли мимо свалки, да не спеша прогуливались на природе. Но вдруг на них напала свора бездомных собак. Псы набросились, стали ожесточенно кусать женщину. Кое-как грибники отбились от разъяренной стаи. Муж повел окровавленную супругу к дороге.

- Пока возвращались, вызвали скорую, но она не могла нас найти, - рассказала сибирячка в группе "Аноним 03" в соцсетях. - На счастье, встретили какого-то парня. Оказалось, его зовут Алексей. Он довез нас до дацана на машине и ждал, когда приедет скорая. Дальше как в тумане. Помню только слова девушки со скорой: "Вы сильная женщина".

Теперь сибирячка с трудом оправляется от ран и пережитого стресса. Собаки разорвали ей ноги, руки, спину, предплечья. Вся в бинтах, она толком не может ничего делать, находится на больничном.

- Слышала, что после меня были еще пострадавшие в том же месте: женщина, которую муж отбил; ребенок с отцом, - написала она в интернете. - Говорят, в этом лесу обитают люди без определенного места жительства и разводят животных. Надеюсь, псов отловят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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