Ангарчанин отсудил 440 тысяч рублей за автомобиль, купленный с измененными номерами

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-17T13:51:12+03:00

Продавец машины не хотел возвращать деньги, ссылаясь на то, что в договоре купли-продажи указано лишь 30 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Новый автомобиль - отличная покупка. Только вот наслаждался радостью житель Ангарска недолго. Когда пошел ставить машину на учет, оказалось, что номера менялись. Возбудили уголовное дело, а авто отправили на спецстоянку.

Не опускать же руки! Сибиряк отправился в суд, чтобы продавец вернул ему деньги за машину - 440 тысяч рублей. Казалось бы, всего-то надо расторгнуть договор о покупке, и дело в шляпе. Но все оказалось не так уж просто.

- Продавец пояснил, что при расторжения договора возвращается только сумма, указанная в нем, а это... всего 30 тысяч рублей! - рассказывают в Ангарском городском суде. - Расписки о большей сумме нет.

Началось разбирательство. В суде выяснили, что машину в самом деле продали за 440 тысяч. Нашлись и доказательства - с банковского счета ангарчанина в день сделки действительно "ушла" такая сумма, да и сами продавец и покупатель в этом сошлись.

- Никаких оснований для продажи автомобиля по цене в 30 тысяч рублей не было, - уверены в суде. - Так что договор будет расторгнут, а ангарчанину вернут всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU