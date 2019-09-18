Молодая лосиха появилась в Иркутском зоосаде

СЕГОДНЯ 03:36 2019-09-18T03:36:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Самым крупным представителем оленьих является лось. И теперь иркутяне могут вблизи рассмотреть одного лося вблизи. Точнее, лосиху. Молодую особь привезли из другого российского зоопарка в Иркутский зоосад. «Малышке» около полугода.

- Она родилась и выросла в зоопарке, - рассказали сотрудники зоосада. - Благодаря этому, лосиха совсем не боится людей, очень отзывчивая и любопытная. Рассматривает гостей.

Для новой обитательницы приготовили специальный вольер, «девушка» в нем уже адаптировалась и готова знакомиться с посетителями, которые, кстати, должны выбрать ей имя. По традиции, бумажки с вариантами гости зоосада бросают в специальную урну.

- Мы очень рады, что смогли обеспечить все условия комфортного проживания нашему новому животному, несмотря на внешнее спокойствие и неторопливые прогулки по вольеру, лоси темпераментны и их содержание достаточно сложное, требует особых навыков и терпения, - отмечают в Иркутском зоосаде.

ИСТОЧНИК KP.RU