2019-09-18T09:12:11+03:00
Происшествия

Катались, пока не кончился бензин: двух молодых угонщиков поймали в Иркутске

Они похитили Жигули и катались на них два дня
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Катались, пока не кончился бензин: двух молодых угонщиков поймали в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Катались, пока не кончился бензин: двух молодых угонщиков поймали в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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О пропаже своих Жигулей, полицейским сообщил 19-летний житель Иркутска. Парень рассказал, что его машину, стоимостью 60 тысяч рублей, похитили прямо со двора дома. Задержать угонщиков удалось по горячим следам. Ими оказались двое иркутян 18 и 19 лет.

Оперативникам задержанные рассказали, что решили угнать машину, чтобы покататься. Действовали так: взломали дверь и блокировку руля, завели автомобиль и начали раскатывать на нем по городу. Накатавшись, припарковали ВАЗ во дворе дома по улице Клары Цеткин. Но бросать чужое авто они не собирались. На следующий день вернулись к машине, перекрасили ее из баллончика с аэрозолью, и вновь начали разъезжать на ней по микрорайону Зеленый. Правда, не долго, вскоре у них кончился бензин.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Оба парня находятся под подпиской о невыезде.

Полицейские еще раз напоминают иркутянам, по возможности ставить свои машины на охраняемые стоянки и оборудовать их сигнализациями. Кстати, по статистике сыщиков, отечественные автомобили угоняют чаще всего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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